Случайные прохожие вытащили из горящей машины двоих пострадавших в ДТП (видео)

Двое жителей Цзиньхуа, Китай, стали свидетелями аварии: пьяный водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение. Прохожие, один из которых работает охранником, сразу же бросились на помощь пострадавшим и вытащили их из горящей машины, сообщает Mirror.

Героический поступок прохожих зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из них четыре раза возвращается к горящему автомобилю, чтобы вытащить женщину, находящуюся на заднем сиденье, и в конечном итоге ему это удаётся, и буквально через мгновение происходит взрыв.

Двое мужчин, которых героям удалось спасти из автомобиля, получили травмы и переломы, но выжили. Женщину врачам спасти не удалось — от полученных травм она скончалась. Водителю предъявлено обвинение в пьяном вождении и непредумышленном убийстве. Полиция Цзиньхуа поблагодарила свидетелей аварии за их героический поступок.