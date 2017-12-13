Случайные прохожие вытащили из горящей машины двоих пострадавших в ДТП (видео)

Героический поступок прохожих зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из них четыре раза возвращается к горящему автомобилю, чтобы вытащить женщину, находящуюся на заднем сиденье, и в конечном итоге ему это удаётся, и буквально через мгновение происходит взрыв.
Двое мужчин, которых героям удалось спасти из автомобиля, получили травмы и переломы, но выжили. Женщину врачам спасти не удалось — от полученных травм она скончалась. Водителю предъявлено обвинение в пьяном вождении и непредумышленном убийстве. Полиция Цзиньхуа поблагодарила свидетелей аварии за их героический поступок.
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