Жена спортивной звезды зарезала дочь, задушила сына, но себя убить не смогла

Когда врачи приехали на вызов, то женщина просила не оказывать ей медицинскую помощь.

Антонелла Барбьери, жена знаменитого в Италии игрока в регби Андреа Бенатти, задушила свою двухлетнюю дочь подушкой, после чего посадила в машину их пятилетнего сына Зевса. Старшего ребёнка женщина резала по дороге кухонным ножом и пыталась покончить с собой, сообщает The Sun.

Машину 39-летней женщины нашли прохожие, которые и вызвали скорую. Антонелла, которая страдает психологическими проблемами, была доставлена в больницу в городе Реджо-Эмилия. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии. Когда прибыли врачи, Антонелла отказалась от медицинской помощи и сказала: "Я сделала что-то плохое, я хочу умереть".

Из-за проблем со зрением Андреа Бенатти вынужден был оставить большой спорт после сезона 2010/2011. Мужчина занимался делами по семейному бизнесу, когда узнал о произошедшей трагедии.