За смерть 30 собак от перегрева в фургоне заводчику грозит пожизненное

На кадрах, снятых свидетелями, видно, как помощники пытаются реанимировать собак, но большинство из них уже невозможно спасти. Любительница животных Пенни Чам из Филиппин опубликовала видео на своей странице в Facebook.
Публикуя это видео, я надеюсь, что смогу предотвратить повторение этой трагедии
Пенни Чам
После трагического инцидента владелец собак исчез, в настоящий момент его разыскивает полиция. За жестокое обращение с животными ему грозит до девяноста лет тюрьмы.
Пришло время перестать рассматривать животных как простой товар. Они показывают нашу способность к сопереживанию, порядочности, доброте и человечности
Сенатор Фрэнсис Пангилинан
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