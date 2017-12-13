За смерть 30 собак от перегрева в фургоне заводчику грозит пожизненное

Около 30 собак умерли от удушья и теплового удара по пути на выставку в Марикине, Филиппины. Несчастных животных перевозили в фургоне, не оборудованном вентиляцией, и теперь их заводчику грозит до 90 лет тюрьмы, сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, как помощники пытаются реанимировать собак, но большинство из них уже невозможно спасти. Любительница животных Пенни Чам из Филиппин опубликовала видео на своей странице в Facebook.

Публикуя это видео, я надеюсь, что смогу предотвратить повторение этой трагедии Пенни Чам

После трагического инцидента владелец собак исчез, в настоящий момент его разыскивает полиция. За жестокое обращение с животными ему грозит до девяноста лет тюрьмы.