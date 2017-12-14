Пассажир умер в вагоне метро, но никто этому не придал значения

Мёртвого мужчину обнаружили сотрудники метро, которые осматривали поезд в ночное время суток, прежде чем отправить его в депо.

Происшествие произошло в Мексике на станции метро Пантитлан. Входящие в вагон пассажиры заметили мужчину, который расположился на месте для людей с ограниченными возможностями.

Они полагали, что мужчина спал либо находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому никто даже не пытался его разбудить. Эту обязанность на себя взяли сотрудники метрополитена, которые зашли в вагон в 23:45 и обнаружили мужчину.

Они пытались растормошить его, но потом забеспокоились и вызвали на станцию фельдшеров, которые подтвердили его смерть. Пассажира доставили в морг для установления причины смерти. Там определили, что мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной молниеносным миокардитом.

Как только весть о несчастном случае дошла до начальника метро, он заявил, что мексиканцы очерствели и стали безразлично относиться ко всему происходящему.