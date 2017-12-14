Вот он — человек-мем, который может выжить в любом ДТП! И им оказался педофил...

Кристофер Гамлин попросил 13-летнюю девочку, с которой он познакомился в Сети, прислать ему откровенные фотографии. Взамен 47-летний мужчина отправил снимки своего обнажённого тела и даже договорился сходить с ребёнком в кинотеатр, а после заняться сексом в парке в Мансфилде, сообщает Mirror.
К счастью, когда педофил пришёл на встречу, там его уже ждали волонтёры Keeping Kids Safe, которые занимаются безопасностью детей в соцсетях. Они задержали Кристофера и ждали прибытия полиция у него дома.
В итоге мужчину приговорили к 21 месяцу тюремного заключения. Вот некоторые выдержки из разговора волонтёров с Кристофером:
Волонтёр: Считаешь ли ты, что допустимо общаться с ребёнком таким образом? Зачем ты это сделал?
Кристофер: Я думал, что она старше.
Волонтёр: Нет. Она сказала тебе, что она — ребёнок. Она повторяла тебе это много раз.
Пользователи Сети сравнили мужчину с лишним весом с моделью человека, способного выжить почти в любом ДТП.
По мнению других, Кристофер больше похож на Джабба Хатта из "Звёздных войн".
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