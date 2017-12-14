Жена убила мужа и облила любовника кислотой, чтобы он мог выдать себя за убитого

28-летняя жительница Индии Суоти убила своего 32-летнего мужа Судхакара Редди, а затем облила кислотой любовника Раджеша. По придуманному женщиной плану Раджеш должен был отправиться в больницу и выдать себя за убитого Судхакара. Интересно, что облитый кислотой любовник полностью поддерживал этот план.

По информации Daily Mail, супруг Суоти стал догадываться о наличии у неё любовника, что и подтолкнуло женщину к убийству. Вечером 26 ноября она напала на вернувшегося с работы мужа и ударила его тупым предметом. После этого Суоти и Раджеш обернули тело убитого циновкой и сожгли в расположенном рядом лесу. Через два дня женщина облила любовника кислотой и сообщила семье мужа, что на него было совершено нападение.

Родители Судхакара отвезли мужчину, которого считали своим сыном, в местную больницу и заявили в полицию о нападении бандитов. Но спустя короткое время они заподозрили неладное — Раджеш не смог правдоподобно изображать убитого и даже отказался от его любимого блюда из баранины, заявив, что он вегетарианец. После этого полицейские сняли отпечатки пальцев мужчины, обнаружили, что они не совпадают с отпечатками Судхакара, и немедленно арестовали любовников. Позже им удалось обнаружить и сожжённые останки настоящего мужа Суоти.

Следователи считают, что идею преступления Суоти почерпнула в популярном индийском фильме "Кто он?". По сюжету картины обгоревший при пожаре герой получает новое лицо и отправляется мстить врагам. Какое наказание грозит хитроумным убийцам, пока не сообщается.