"Она сказала ему "да" у алтаря, а через несколько часов умерла от инфекции..."

После свадебной церемонии 26-летней Джамике стало плохо, и девушка скончалась от менингита.

26-летняя Джамика Маккарти-Харфорд умерла от бактериальной инфекции, которая была связана с менингитом, через несколько часов после того, как вышла замуж за любовь всей своей жизни. Церемония проходила на открытом воздухе в Окленде, Новая Зеландия. Смерть невесты стала для всех гостей шоком, сообщает Mirror.

В настоящее время проходит расследование смерти молодой невесты, и эксперты в области здравоохранения тесно сотрудничают с её семьей в целях предотвращения дальнейшей передачи инфекции.

Мать погибшей написала в "Фейсбуке", чтобы люди внимательнее относились к своему здоровью и узнавали симптомы менингита заранее.