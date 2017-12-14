Семья тусовщика, погибшего после игры в пиво-понг, получит $16 млн компенсации

На вечеринке гости посчитали, что погибший смошенничал, и завязалась жестокая драка.

24-летний Саломон Мартинес выпал из окна четвёртого этажа через несколько минут после того, как его обвинили в обмане во время игры в пиво-понг. Теперь семья погибшего после драки на вечеринке получит $16 млн компенсации, сообщает CTPost.

Трагедия произошла в 2013 году в Стратфорде, штат Коннектикут. Гости вечеринки предложили сыграть в пиво-понг, где каждый мог поставить минимальную ставку в $10. Однако некоторым показалось, что Саломон смошенничал, и завязалась драка. В результате, чтобы спрятаться от нападавших, погибший побежал наверх и заперся в детской спальне. Но Кайл Гонсалес выломал дверь, а Мэтью Чендлер стал размахивать ножом. Неизвестно, что произошло дальше, но Саломон выпал из окна.

У погибшего были сломаны ноги, проломлен череп и сильно пострадали внутренние органы. Кайл и Мэтью были приговорены к тюремному заключению, ещё одна подозреваемая сбежала из страны. Мужчины признали себя виновными в убийстве первой степени и заговоре с целью совершения нападения.