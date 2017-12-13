Водитель случайно снял жуткое видео, как стая оленей в панике прыгает с моста

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Водитель случайно снял жуткое видео, как стая оленей в панике прыгает с моста

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Кэтрин Верхусен (Catherine Veerhusen) и её муж — 50-летний Денни Бенишек (Denny Benyshek) из Фэрфакса, США, проезжали мост на мотоциклах, когда стали свидетелями гибели целой стаи оленей. В панике животные попрыгала с моста, и все четверо — один самец и трое самок — насмерть.

<p>Кэтрин уверена, то животные почувствовали себя некомфортно, оказавшись вне леса на открытом пространстве, так как они не привыкли к таким постройкам.</p>

<p>Вместе с мужем они подошли к краю моста и оцепенели от ужаса из-за вида мёртвых животных. Они простояли на месте 15 минут, приходя в себя после случившегося.</p>

После они вызвали полицию. За двое суток видео, опубликованное в "Фейсбуке", собрало больше 23 миллионов просмотров.

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