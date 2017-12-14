На этом видео 12-летний отморозок на мотоцикле отправляет школьницу в кому

Покататься на мотоцикле ребёнку дал его 16-летний друг, который в момент столкновения сидел сзади.

Джесс Чиснелл вместе с друзьями возвращалась из школы в Сент-Хеленсе домой, как вдруг в неё врезался 12-летний мальчик на внедорожнем мотоцикле, позади которого сидел его 16-летний друг. Девочка получила серьёзные травмы, и у неё произошло кровоизлияние в мозг, поэтому врачи поместили её в искусственную кому, сообщает The Sun.

Только спустя почти 12 месяцев семья 15-летней школьницы согласилась опубликовать кадры происшествия. Друзья Джесс успели отойти от несущихся на байке друзей, но сама девочка упала, ударившись головой об асфальт.

Я побежал к ней и увидел, что она не подавала признаков жизни. Я был в шоке. Первая мысль — моя дочь мертва. Я просто продолжал произносить её имя снова и снова, не зная, слышит ли она меня и насколько серьёзны полученные травмы Папа Джесс

Мотоцикл достался 16-летнему подростку за достижения в учебе, и в тот день он дал его покататься своему младшему другу. Сама Джесс до сих пор восстанавливается после полученных травм.