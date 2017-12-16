Врачи решили, что у ребёнка опухоль, но внутри него рос близнец-паразит

Родители трёхмесячного малыша заметили, что у него вздут живот и начались сильные боли, после чего обратились к врачу.

Трёхмесячный малыш был доставлен в больницу в индийском штате Уттар-Прадеш для проведения операции по удалению, как считали врачи, опухоли, которая находилась на его почке. Однако когда хирурги разрезали живот ребёнка, то обнаружили внутри него паразитического близнеца весом около 900 граммов, который питался за счёт мальчика, сообщает The Sun.

Мы были благословлены ребёнком через четыре года после нашей свадьбы. Поэтому, когда у нашего мальчика начались проблемы со здоровьем, мы серьёзно перепугались, что он не проживёт долго... Отец мальчика

Подозрительную припухлость заметили родители малыша. Ребёнок плакал от болей, а его животик был постоянно раздут. Супруги отвезли мальчика к врачу, который предположил, что это была всего лишь опухоль, и порекомендовал обратиться к хирургам.

Ребёнку ошибочно поставили диагноз "опухоль". Поэтому мы были шокированы, когда увидели внутри деформированный плод. Мы успешно провели операцию по удалению паразита-близнеца. Сейчас ребёнок восстанавливается после операции Врач

Неполное разделение близнецов бывает в 10% случаев, когда один из зародышей фактически паразитирует на другом, более развитом и здоровом.