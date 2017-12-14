Четверо отморозков изнасиловали 9-летнюю девочку, пока её мать была под кайфом

Все четверо находились в доме матери-наркоманки, когда та отлучилась "на пару секунд припудрить носик" вместе с пятым мужчиной — её возлюбленным, с которым она познакомилась во время тюремного заключения, пишет New York Post.

Тогда четверо схватили маленькую девочку и потащили её в спальню, где по очереди насиловали её и душили. После содеянного один из них пригрозил убить девочку, если та расскажет о случившемся матери.

Вернувшаяся "с прогулки" мать нашла ребёнка рыдающим, её одежда была порвана. Кровать спальной комнаты была в крови, также были найдены другие следы изнасилования.

Из-за состояния матери ребёнка на суде пришлось защищать её бабушке.

Я хочу, чтобы все четверо сели за решётку. Нельзя, чтобы такое произошло ещё раз с какой-нибудь другой малышкой. Моя внучка не заслужила этого. Мне очень, очень противны эти люди Бабушка изнасилованной девушки

Однако на судебное заседание, которое должно было пройти на этой недели, пришла лишь треть присяжных и процесс пришлось перенести. С ребёнком работают специалисты.