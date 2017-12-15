Девушка накачала бывшего наркотиками и отрезала ему самое ценное

Сама обвиняемая не раскаивается в содеянном, так как она устала терпеть его выходки.

28-летняя Йоханни Диас накачала своего бывшего парня наркотиками и отрезала ему половой орган, пока он находился без сознания. Жестокое нападение произошло в городе Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика), где пара сняла коттедж, сообщает Mirror.

По данным полиции, 44-летний Самуэль Вентура Гарсия и его подруга ругались, вероятно, из-за неудавшихся отношений. Затем Диас накачала возлюбленного, предположительно, наркотиками, после чего он находился без сознания. Совершив нападение, женщина сбежала с места преступления, но была быстро поймана местной полицией.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали и провели четырёхчасовую операцию. Врачи прогнозируют, что Самуэль полностью поправится через два месяца.

После задержания Диас заявила, что не раскаивается в содеянном, поскольку бывший бойфренд жестоко с ней обращался и она не могла больше терпеть. Впрочем, брат пострадавшего опроверг её слова.