Девушка накачала бывшего наркотиками и отрезала ему самое ценное

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Девушка накачала бывшего наркотиками и отрезала ему самое ценное

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Фото © Соцсети

Сама обвиняемая не раскаивается в содеянном, так как она устала терпеть его выходки.

28-летняя Йоханни Диас накачала своего бывшего парня наркотиками и отрезала ему половой орган, пока он находился без сознания. Жестокое нападение произошло в городе Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика), где пара сняла коттедж, сообщает Mirror.

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По данным полиции, 44-летний Самуэль Вентура Гарсия и его подруга ругались, вероятно, из-за неудавшихся отношений. Затем Диас накачала возлюбленного, предположительно, наркотиками, после чего он находился без сознания. Совершив нападение, женщина сбежала с места преступления, но была быстро поймана местной полицией.

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Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали и провели четырёхчасовую операцию. Врачи прогнозируют, что Самуэль полностью поправится через два месяца.

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После задержания Диас заявила, что не раскаивается в содеянном, поскольку бывший бойфренд жестоко с ней обращался и она не могла больше терпеть. Впрочем, брат пострадавшего опроверг её слова.

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