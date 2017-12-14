Модель погибла, упав с 20-го этажа, где была вечеринка у богатой свингер-пары

Семья погибшей девушки утверждает, что хозяева квартиры подкупили следствие, и просит помощи у Интерпола.

Обнажённое тело 19-летней модели было найдено на балконе 6-го этажа после того, как Ивана Смит выпала из окна во время вечеринки в Куала-Лумпуре, Малайзия. Семья погибшей утверждает, что она была под воздействием наркотиков, а хозяева квартиры — супружеская пара Александр и Луна Джонсон — пытаются замять это дело, сообщает The Sun.

Об Александре известно, что он работает трейдером на бирже криптовалют, а также является соучредителем компании Everus World. Его жене около 30 лет, и она родом из Индонезии.

Ивана была в гостях у супругов в течение нескольких часов, прежде чем она выпала с балкона. Полицейские заявили, что это был несчастный случай, но родственники погибшей считают иначе. В частности, до сих пор не установлено, откуда взялись синяки на шее погибшей, которые похожи на след от удушения. Так и не были найдены нижнее бельё и обувь девушки.

Отец Иваны рассказал, что ходят слухи, что Джонсоны являются свингерами, которые ради собственных утех приглашали домой молодых моделей.