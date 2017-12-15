Бодибилдер изнасиловал четырёхлетнюю девочку, угрожая убить её семью

32-летний житель английского города Лутон был приговорён к 12 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным в по двум пунктам сексуального нападения на ребёнка младше 13 лет. В ходе следствия выяснилось, что Дженев Варгезе несколько раз надругался над четырёхлетней девочкой, угрожая убить её близких, если она расскажет об их связи, сообщает Metro.
Варгезе воспользовался свои влиянием и жестоко надругался над своей маленькой жертвой худшим образом. Я очень довольна приговором. Пусть это предупреждением тем, кто решит таким же образом воспользоваться детьми
Детектив Саманта Шейн
Бывший бодибилдер также был внесён в Реестр сексуальных преступников на неопределённый срок.
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