Слесарь расстрелял сына гвоздями, убил жену и покончил с собой из-за шума в ушах

К тому же 44-летний мужчина не мог свыкнуться с мыслью, что жена решила с ним развестись.

44-летний слесарь Винсент Нагл не мог смириться с тем, что его и без того трудный брак разрушился, поэтому от безысходности мужчина решил убить жену и сына. Он приехал в дом, в котором жил с 22-летним Натаном, и напал на сына, использовав гвоздезабивной пистолет и лопату. Последнее, что он сказал юноше: "До свидания, Натан, я убью твою маму", — и выстрелил ему прямо в лоб, сообщает Metro.

К счастью, несмотря на серьёзные травмы, Натан выжил и смог дозвониться до полиции, предупредив об угрожающей его маме опасности. Но женщина к тому времени была уже мертва. Винсент соврал, поскольку Клэр он убил часом ранее. После совершённых преступлений мужчина покончил с собой.

Винсент и Клэр были в браке течение 16 лет, но за три месяца до трагедии 38-летняя жена решила положить конец отношениям, где муж постоянно поднимал на неё руку. Вместе с двумя детьми, старшему из которых было семь лет, она переехала в другой дом. С отцом остался их 22-летний сын Натан.

Моя крыша поехала. Твоя мама сказала, что у меня больше нет шансов вернуться в семью. Это ты сказал ей, что я сошёл с ума Винсент

Клэр не рассказывала о происходящем в семье насилии, поскольку он был отцом её детей и она боялась потерять новый дом, который Винсент взял в ипотеку. На слушаниях по делу также выяснилось, что за пять недель до трагедии мужчина жаловался на звон в обоих ушах. У него была диагностирована депрессия, но от таблеток Винсент отказался. За два дня до инцидента он утверждал, что этот шум буквально сводит его с ума.