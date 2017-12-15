Малышка выжила после того, как мать оставила её на улице в пакете на 3 дня

Восьмимесячного ребёнка нашли соседи, которые услышали подозрительный шум на заднем дворе 17-летней девушки.

17-летняя жительница Пенсильвании положила свою восьмимесячную дочь в полиэтиленовый пакет и вынесла на задний двор. Малышка пролежала на улице три дня, до того как её нашли. К счастью, девочка чудом выжила, а её матери Харриетте Хойт было предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает People.

Соседи заметили маленького ребёнка в пакете после того, как услышали подозрительный шум. Пока ехала полиция, они внесли малышку в свой дом и оказали ей первую помощь.

Моя сестра вышла с нашего крыльца и взяла на всякий случай палку, думая, что это шумит собака... Но вместо животного она увидела девочку. Её ноги шевелились. Голова была полностью в пакете Соседи

Сейчас ребёнок находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как стабильное. Мать девочки под стражей и не признаёт свою вину. Ей назначен залог $250 тыс.