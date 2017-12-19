"Из-за чёртовых цветов моё "да" у алтаря прозвучало через слёзы"

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"Из-за чёртовых цветов моё "да" у алтаря прозвучало через слёзы"

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23-летняя невеста из штата Небраска, США, Кристин Джо Миллер мечтала, чтобы её свадьба с 24-летним Джоном была идеальной. Продумав практически всё до мелочей, в ночь накануне свадьбы она бегом собрала свой букет, сорвав то, что росло на поляне около их дома в Линкольне...

Я думала, что сорвать цветы на родной земле своими руками — это так романтично... как же я ошибалась...

Кристин Джо Миллер

<p>Фото © Соцсети</p>

Не помыв руки после сбора цветов, она легла спать, готовая к самому важному дню в жизни. Проснувшись рано утром, она начала водные процедуры и умыла руками лицо. Секунды спустя девушка почувствовала сильное жжение в глазах, а кожу обсыпало красными пятнами.

<p>Фото © Соцсети</p>

Тогда я обратилась в местный медицинский участок и в аптеку, но первый был закрыт, а во второй не оказалось нужных сильных средств

Кристин Джо Миллер

<p>Фото © Соцсети</p>

Сорванные цветы оказались снытью обыкновенной — одним из самых аллергенных растений.

<p>Фото © Соцсети</p>

Боль была настолько сильной, что от праздничного макияжа пришлось отказаться. Положив на глаза минимум косметики, она решила, что не может пропустить этот день. Кристин взяла себя в руки и вышла к алтарю под руку с отцом — практически слепая и плачущая.

<p>Фото © Соцсети</p>

На свадьбе я была самым грустным и самым страшным человеком из всех. Я толком не могла видеть, я не могла прочитать отрепетированный текст, моё "да" звучало через слёзы... это было совсем не так, как я хотела

Кристин Джо Миллер

<p>Фото © Соцсети</p>

Когда долгожданное "да" прозвучало, Кристин поняла, что умирает и не сможет обойтись без помощи врачей. Вместо того чтобы появиться на приёме и встретить свадебных гостей, она поехала в городской медицинский центр вместе с Джоном. Там ей сделали инъекцию. Всё тело девушки чесалось, поэтому от свадебного платья пришлось отказаться.

<p>Фото © Соцсети</p>

Джон привёз мне из дома майку с надписью "Я невеста" и удобные штанишки. В таком наряде я провела оставшийся праздник. То и дело я проскальзывала вниз под стол, чтобы приложить лёд к глазам и поплакать...

Кристин Джо Миллер

<p>Фото © Соцсети</p>

Заказанный свадебный фотограф пошёл навстречу несчастной невесте. Через неделю, когда сыпь прошла, он сделал им долгожданную фотосессию в белом платье.

<p>Фото © Соцсети</p>

Мне кажется, этот конфуз с цветами только укрепил наш союз. Сейчас мы вспоминаем тот день с улыбкой

Кристин Джо Миллер

Автор:
АХ
Алина Хохлова
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