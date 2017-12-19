"Из-за чёртовых цветов моё "да" у алтаря прозвучало через слёзы"

23-летняя невеста из штата Небраска, США, Кристин Джо Миллер мечтала, чтобы её свадьба с 24-летним Джоном была идеальной. Продумав практически всё до мелочей, в ночь накануне свадьбы она бегом собрала свой букет, сорвав то, что росло на поляне около их дома в Линкольне...

Я думала, что сорвать цветы на родной земле своими руками — это так романтично... как же я ошибалась... Кристин Джо Миллер

Не помыв руки после сбора цветов, она легла спать, готовая к самому важному дню в жизни. Проснувшись рано утром, она начала водные процедуры и умыла руками лицо. Секунды спустя девушка почувствовала сильное жжение в глазах, а кожу обсыпало красными пятнами.

Тогда я обратилась в местный медицинский участок и в аптеку, но первый был закрыт, а во второй не оказалось нужных сильных средств Кристин Джо Миллер

Сорванные цветы оказались снытью обыкновенной — одним из самых аллергенных растений.

Боль была настолько сильной, что от праздничного макияжа пришлось отказаться. Положив на глаза минимум косметики, она решила, что не может пропустить этот день. Кристин взяла себя в руки и вышла к алтарю под руку с отцом — практически слепая и плачущая.

На свадьбе я была самым грустным и самым страшным человеком из всех. Я толком не могла видеть, я не могла прочитать отрепетированный текст, моё "да" звучало через слёзы... это было совсем не так, как я хотела Кристин Джо Миллер

Когда долгожданное "да" прозвучало, Кристин поняла, что умирает и не сможет обойтись без помощи врачей. Вместо того чтобы появиться на приёме и встретить свадебных гостей, она поехала в городской медицинский центр вместе с Джоном. Там ей сделали инъекцию. Всё тело девушки чесалось, поэтому от свадебного платья пришлось отказаться.

Джон привёз мне из дома майку с надписью "Я невеста" и удобные штанишки. В таком наряде я провела оставшийся праздник. То и дело я проскальзывала вниз под стол, чтобы приложить лёд к глазам и поплакать... Кристин Джо Миллер

Заказанный свадебный фотограф пошёл навстречу несчастной невесте. Через неделю, когда сыпь прошла, он сделал им долгожданную фотосессию в белом платье.