Охранник погиб, пытаясь поймать выпавшую из окна девушку (видео)

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Охранник погиб, пытаясь поймать выпавшую из окна девушку (видео)

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43-летний охранник Ли Гоуу из города Сиань, Китай, погиб, пытаясь поймать женщину, которая выпала из окна торгового центра. Мужчина заметил стоящую в окне женщину и, не в силах предотвратить падение, решил смягчить удар собственным телом. К сожалению, полёт с 13-го этажа не оставил шансов ни девушке, ни её отважному спасителю — они погибли на месте.

Местные СМИ сообщили, что бывший военный Ли Гоуу будет посмертно награждён за героизм правительством Шэньси. У отважного мужчины остались вдова, шестилетняя дочь и пожилые родители.

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