Мать двоих детей провалилась в шахту и 36 часов молила о помощи

26-летняя Синтия Чарти во время вечерней пятничной прогулки провалилась в шахту и провела там день и две ночи, пишет Daily Mail.

Муж Синтии — работник горной промышленности, поэтому пара часто останавливалась на ночлег в деревнях около шахт, чтобы быть вместе. Во время ночной прогулки Синтия угодила в горную шахту на глубину восемь метров. Её супруга рядом не было, и женщине оставалось только надеяться, что её кто-то услышит.

Субботний день выдался особенно жарким, температура воздуха достигала 40, мы боялись, что Синтия заблудилась где-то... Мать Синтии

Через день поисков полиция прибегла к помощи специальных дронов с датчиками тепла. Именно робот обнаружил сигнал в районе одной из шахт в воскресенье. Спасатели вытащили тело девушки с помощью специальных подъёмных блоков.

Ей повезло, что она не оказалась в ловушке где-то на поверхности. Температура в шахте была комфортная — 22 градуса тепла. Возможно, ей было достаточно прохладно только в первую ночь Инспектор Дэвид Чеклей

Спасатели доставили Синтию в больницу в стабильном состоянии, где ей была оказана первая помощь. В палату к пострадавшей приехала вся её семья — муж и двое детей. Жизни Синтии сейчас ничего не угрожает.