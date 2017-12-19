Актер, выпивший в рекламном ролике воду из Темзы, впал в кому

Из-за грязной воды иммунитет мужчины понизился, после чего у него произошёл отёк мозга.

Шотландский певец и актёр Дариус Кэмпбелл чудом выжил после того, как попробовал воду из реки Темзы, "очищенную" фильтром, который он сам рекламировал. Ранее в рекламном ролике мужчина рассказывал, что чудо-устройство способно удалить 99,9% известных патогенов, бактерий и вирусов, и испытал его на воде из канализационных стоков, сообщает Mirror.

Я выпил воды, чтобы привлечь инвестиции в разработку этого фильтра. Однако когда я приехал в гости к маме, то рухнул без сознания. Папа отвёз меня в больницу, и оказалось, что у меня произошёл отёк мозга Дариус Кэмпбелл

Врачи объяснили, что пациент подхватил вирус, выпив грязной воды, от которого у него понизился иммунитет. Это, в свою очередь, привело к менингиту. Дариус впал в кому, и всё это время рядом с его койкой находилась мама, которая сама в это время боролось с раком молочной железы.

После того как Дариус поправился, производители проверили, не случалось ли подобных случаев у других покупателей фильтра. Однако в ходе расследования выяснилось, что для рекламы певец взял устройство, которое использовалось только в качестве модели.