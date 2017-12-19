Шторм снёс сцену на музыкальном фестивале, раздавив диджея насмерть (видео)

Организаторов заранее предупреждали о плохих погодных условиях, однако они всё равно решили провести мероприятие.

Во время музыкального фестиваля электронной музыки в Бразилии рухнула сцена, в результате чего погиб диджей и ещё три человека пострадали. Очевидцы сняли на телефон, как металлическая конструкция рухнула во время шторма, сообщает Daily Mail.

В тот момент, когда произошла трагедия, на сцене выступал диджей Калеб Фрейтас. Его доставили в больницу в критическом состоянии с серьёзной травмой головы, и вскоре он скончался.

В настоящее время проводится расследование по факту произошедшего на фестивале в городе Эстею, который продолжался, несмотря на штормовое предупреждение. Всего на площадке присутствовало 5 тыс. человек.