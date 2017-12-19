Босс заставил сотрудниц бить друг друга по лицу, чтобы повысить командный дух

В своеобразном тренинге участвовали те сотрудники компании, которые показали худший результат за год.

В Сети появилось видео с корпоратива косметической компании Nanchang Jinhuayuan Meiye в Китае. На кадрах видно, как девушки вынуждены бить друг друга по лицу, чтобы сохранить себе работу. Таким образом директор решил простимулировать менее эффективных сотрудниц и повысить командный дух, сообщает Mirror.

Сотрудницы, которые плохо работали в течение всего года, были наказаны на сцене во время празднования 14-летия компании. Перед сотнями коллег девушки из отдела продаж встали на колени и били друг друга по лицу, пока их работодатель не попросил их остановиться. Слова, которые написаны на экране, переводятся как "безжалостная команда".

Видео с корпоратива выложили в Интернет, в итоге оно набрало шесть миллионов просмотров. Один из сотрудников компании пытался объяснить, что это было не наказание, а своего рода тренинг, однако пользователи Сети так не посчитали. Пока не ясно, будет ли проводиться расследование.