Шизофреник, разрезавший картину за £24 млн, попросил записать это на его счёт

Мужчина ворвался в галерею и разрезал сверлом картину Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка"

Пациент, сбежавший из психиатрической клиники, с помощью сверла повредил картину Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка", которая хранится в лондонской Национальной галерее. Произведение искусства оценивается в £24 млн, однако это не остановило 63-летнего Кейта Грегори, сообщает Mirror.

Инцидент произошёл в марте 2017 года. Сейчас следствие уточняет все детали произошедшего. В частности, когда к параноидальному шизофренику подошёл сотрудник галереи, то Кейт начал угрожать тем, что взорвёт бомбу, которая якобы прикреплена к нему.

Когда сотрудники сказали ему, что ущерб составляет десятки тысяч фунтов, то он сказал: "Запищите на мой счёт. Мой отец — Джимми из "Куинз Парк Рейнджерс" (футбольный клуб. — Прим. Лайфа). Прокурор

Кейт не признал себя виновным в причинении ущерба по причине невменяемости. Сейчас повреждённая картина полностью восстановлена.