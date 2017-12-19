Звезда сериала "Хор" призналась в хранении 50 тыс. фото и видео с детским порно

Актёру теперь грозит от четырёх до семи лет тюремного заключения вместо максимального срока 20 лет.

Бывшая звезда сериала "Хор" Марк Саллинг официально признал себя виновным в хранении запрещённых фотографий и видеозаписей с участием несовершеннолетних. Как сообщает Mirror, у 35-летнего актёра было найдено более 50 тыс. порнографических материалов с детьми в возрасте от трёх до пяти лет.

Саллинг согласился на сделку в случае признания вины ещё в октябре. В результате актёр пробудет за решёткой от трёх до семи лет, ещё 20 лет он будет находиться под наблюдением стражей правопорядка. В противном случае он мог провести за решёткой все 20 лет.

Кроме того, знаменитость будет обязана зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников. Ему также будет запрещено жить рядом с детскими площадками, школами, парками, общественными бассейнами и любыми другими местами, которые посещают несовершеннолетние.

О незаконном увлечении актёра стало известно после того, как фотографии показала полицейским его подруга. Саллинг был арестован в декабре 2015 года и позже освобождён под залог в $20 тыс. По словам адвоката, подзащитный сейчас сосредоточен на том, чтобы понести ответственность за преступление и искупить свою вину.