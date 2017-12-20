Завуч зарубил всю семью и убил себя, оставив на двери записку "Не входите"

Эксперты полагают, что сначала мужчина разобрался с женой и старшим сыном, чтобы они не смогли помешать ему убить остальных.

Алан Хоу использовал топор, ножи и просто голые руки, чтобы расправиться со всей своей семьёй, а после покончить с собой. Государственный патологоанатом, доктор Майкл Кёртис, рассказал об ужасающих травмах погибших, которые нанёс им разъярённый завуч, сообщает The Sun.

Жена Клод погибла из-за многочисленных ножевых ранений, а также удара топора, а вот троим сыновьям — 14-летнему Лиаму, 11-летнему Ниоллу и 6-летнему Райану — мужчина перерезал горло. Пока что точная последовательность смертей неизвестна, но, по предварительной версии, сначала Алан напал на жену и старшего сына в их семейном доме в городе Каван, Ирландия. Таким образом нападавший хотел снизить вероятность того, что ему смогут помешать завершить задуманное.

После кровавой бойни Алан прикрепил к входной двери записку, где он советовал не заходить в дом: "Не входите. Вызовите сотрудников полиции". Офицер полиции, которая первой увидела погибших, со слезами на глазах рассказывала в суде о месте преступления.

Клод была найдена лежащей лицом вниз в пижаме и халате на диване в гостиной. Рядом была лужа крови, маленький топор и нож. Дети лежали в своих кроватях, покрытые пуховыми одеялами. Алан был найден в зале. Перед суицидом он написал предсмертную записку на трёх листах А4.