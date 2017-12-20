"Отец зарезал маму и убил себя из-за записки, которую кто-то оставил под дверью"

Супруги находились в браке уже около 40 лет, но семейное счастье перечеркнул аноним.

Ричард и Сара Питкины были женаты уже на протяжении 37 лет и воспитывали вместе четырёх детей. Казалось бы, ничто не сможет помешать их планам состариться вместе, пока семейную жизнь не перечеркнула одна анонимная записка, которую оставили около двери их дома в Саффолке, сообщает The Sun.

В послании говорилось, что Сара изменяет мужу с одним из местных жителей. После этого 58-летняя женщина переехала жить к своей маме, а Ричард впал в депрессию. Незадолго до трагедии мужчина искал информацию в Интернете, как покончить жизнь самоубийством, но позже он выбрал несколько иной путь.

В тот день Сара пришла к Ричарду, чтобы обсудить некоторые финансовые вопросы. 64-летний мужчина попросил выйти из дома своего сына, чтобы он смог поговорить с женой наедине. Когда юноша вернулся, на входной двери висела записка: "Пожалуйста, не входите. Позвоните в полицию, я извиняюсь за то, что им придётся иметь с этим дело".

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Ричард не смог простить жену и ударил её несколько раз ножом в шею, после чего покончил жизнь самоубийством. В полиции сообщили, что семейная пара никогда не вызывала беспокойств и была очень дружелюбной. Ничто не предвещало надвигающейся трагедии. Тела супругов были найдены в спальне.