Мать зарезала 12-летнюю дочь и прокрутила её останки через мясорубку

37-летняя Цао из Гонконга арестована по обвинению в убийстве собственной 12-летней дочери. Женщина зарезала ребёнка кухонным ножом, расчленила тело и попыталась избавиться от него, измельчив с помощью мясорубки в ванне, но в результате останки забили водосток.

Убийца была арестована после того, как полицейские нашли в её квартире голову и внутренние органы дочери, причём часть из них была измельчена с помощью мясорубки. Так как женщина не впускала полицейских в квартиру, им пришлось выбить дверь. Интересно, что причиной для визита стражей порядка стал телефон соседа, который женщина одолжила и отказалась возвращать, сообщает Daily Mail.

В ванне Цао полиция обнаружила расчленённое тело 12-летней девочки. Измельчённые останки забили водосток, из-за чего ванна переполнилась и частично затопила соседей. Полицейские считают, что для измельчения тела дочери женщина использовала мясорубку. До сих пор не известно, что толкнуло мать на такое чудовищное преступление. В настоящий момент следователи пытаются установить мотивы преступления и найти отца убитой девочки.