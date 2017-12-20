Машина по обработке шерсти сорвала скальп девушке — её жизнь спасали 20 часов

Несчастный случай произошёл прямо на глазах у её папы и парня, но мужчины не успели ничего сделать.

Каси Барнс работала на механическом устройстве по валянию овечьей шерсти, когда внезапно туда попали её длинные вьющиеся волосы. Рядом с девушкой работали её отец и парень, но ни они, ни сама пострадавшая ничего не успели сделать, и мотор сорвал скальп с её затылка, сообщает The Sun.

Каси сразу же доставили в больницу в Сиднее, где была проведена 20-часовая операция. Для того чтобы ускорить процесс восстановления, врачи ввели девушку в искусственную кому, ограничив движения головы. Однако оторванная кожа так и не смогла прижиться, несмотря на ещё несколько операций.

Сейчас девушке остаётся лишь один вариант — искусственная кожа, которая обойдётся её родственникам в копеечку. Пока девушка не в состоянии работать, медицинские счета накапливаются, а семья разрывается между Сиднеем и Южным Уэльсом, где находится её ферма.

К счастью, всего за несколько дней Каси удалось собрать всю необходимую сумму на краудфандинговой платформе GoFundMe. Люди со всего мира отправили ей более $32 тыс.