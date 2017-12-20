Психопату, который облил кислотой 22 человека в ночном клубе, дали 20 лет тюрьмы

25-летний Артур Коллинз распылил кислоту в одном из ночных клубов Лондона в апреле этого года. Жертвами этой атаки стали 22 человека, двое из них практически лишились зрения.

17 апреля Артур Коллинз принёс в ночной клуб бутылку с кислотой и вылил её на танцующих людей. Жертвами мужчины стали 22 человека, многие из них получили глубокие ожоги, а двое практически лишились зрения. Всего в момент кислотной атаки в клубе находилось около 600 человек.

Три девушки, ставшие жертвами Артура Коллинза, выступили в лондонском суде и рассказали о своих чувствах в момент нападения. Ранее Лайф писал, что многие жертвы этой кислотной атаки навсегда остались покрыты шрамами от сильнейших ожогов.

Сам Артур Коллинз назвал своё преступление глупой маленькой ошибкой. Судья отметил, что во время следствия преступник не проявил ни малейших следов раскаяния. 19 декабря лондонский суд приговорил Коллинза к 20 годам заключения. Как отмечает Daily Mail, после оглашения приговора мужчина подмигнул плачущим членам своей семьи.