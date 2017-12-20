Муж перерезал жене горло и убил себя после того, как она попросила о разводе

Около тела погибшей мужчина оставил тетрадь с записями, где рассказал о семейных проблемах.

30-летний Джеймс Барнс вонзил нож своей супруге в шею, пока она спала после ночной смены в больнице Бирмингема. Затем он поехал в дом своих родителей, находящийся в 25 километрах от него, и там уже убил себя. Во время судебных разбирательств выяснилось, что погибший не смог смириться с предстоящим разводом, что и стало поводом для жестокой расправы над 32-летней Эми, сообщает Mirror.

Джеймс и Эми поженились всего за три года до трагедии. У них было, казалось бы, всё, о чём можно мечтать: дом стоимостью £190 тыс., хорошая работа и со стороны идеальные отношения. Однако в маленькой синей тетради, которая была найдена возле тела Эми, мужчина признался, что весь их брак состоял из ссор.

Супруги даже пытались ходить к семейному консультанту, однако эти встречи не привели ни к чему. И Эми попросила о разводе, но Джеймс уже не представлял своей жизни без неё. По данным экспертизы, супруга даже не оборонялась, когда он напал на неё с ножом.

Причём за несколько часов до нападения Джеймс обновил на своём "фейсбуке" обложку профиля и поставил их с Эми свадебную фотографию. Друзья и близкие до сих пор в шоке после случившегося.