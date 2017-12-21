Трактор насмерть раздавил 22-летнюю девушку на глазах у её парня

Хлоя хотела припарковать трактор на место, но не справилась с управлением и повалила его.

Хлоя Фаррелл села за руль трактора после того, как её парень Эндрю Хаддлстоун отбуксировал гидроцикл из водоёма в парке отдыха в Северном Уэльсе. Однако 22-летняя девушка не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась вперёд, насмерть задавив водителя, сообщает The Sun.

Эндрю рассказал, что, вероятнее всего, Хлоя включила вторую передачу, но не ожидала, что трактор поедет так быстро. Девушка начала кричать в панике, но молодой человек уже не мог ничего сделать.

У нас были прекрасные отношения, и мы постоянно проводили время вдвоём. Я опустошён после её смерти. Моя жизнь не будет прежней без Хлои... Я скучаю по ней каждый день Эндрю Хаддлстоун

В ходе слушаний выяснилось, что трактор эксплуатировался более 50 лет. У него не было кабины для водителя или какой-либо защиты. Поэтому когда он повалился вперёд вместе с Хлоей, то сразу задавил её насмерть. По версии суда, девушка хотела развернуть машину, чтобы припарковать её на место. В результате смерть Хлои была признана несчастным случаем.