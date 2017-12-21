Трактор насмерть раздавил 22-летнюю девушку на глазах у её парня

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Трактор насмерть раздавил 22-летнюю девушку на глазах у её парня

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Фото © Facebook/Andy Huddlestone

Хлоя хотела припарковать трактор на место, но не справилась с управлением и повалила его.

Хлоя Фаррелл села за руль трактора после того, как её парень Эндрю Хаддлстоун отбуксировал гидроцикл из водоёма в парке отдыха в Северном Уэльсе. Однако 22-летняя девушка не справилась с управлением, в результате чего машина перевернулась вперёд, насмерть задавив водителя, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andyhuddy" target="_blank">Andy Huddlestone</a></p>

Эндрю рассказал, что, вероятнее всего, Хлоя включила вторую передачу, но не ожидала, что трактор поедет так быстро. Девушка начала кричать в панике, но молодой человек уже не мог ничего сделать.

У нас были прекрасные отношения, и мы постоянно проводили время вдвоём. Я опустошён после её смерти. Моя жизнь не будет прежней без Хлои... Я скучаю по ней каждый день

Эндрю Хаддлстоун

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andyhuddy" target="_blank">Andy Huddlestone</a></p>

В ходе слушаний выяснилось, что трактор эксплуатировался более 50 лет. У него не было кабины для водителя или какой-либо защиты. Поэтому когда он повалился вперёд вместе с Хлоей, то сразу задавил её насмерть. По версии суда, девушка хотела развернуть машину, чтобы припарковать её на место. В результате смерть Хлои была признана несчастным случаем.

Мисс Фаррелл ожидала, что трактор остановится или замедлится, но он продолжил движение и перевернулся, в результате чего рулевое колесо раздавило её грудную клетку

Старший патологоанатом Дэви Притчард Джонс

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/andyhuddy" target="_blank">Andy Huddlestone</a></p>

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