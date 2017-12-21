Адвоката арестовали за секс с заключёнными, который он снимал и сливал в Сеть

54-летний житель Флориды создал целую коллекцию подобных видеороликов из тюремных камер.

54-летний адвокат был арестован и обвинён в привлечении к проституции. По данным полиции округа Пинеллас, Эндрю Спарк имел половой акт с 28-летней заключённой Антуанетт Роуз Наполитано по меньшей мере шесть раз. Их связь продолжалась с июня после того, как женщину арестовали за наркотики, сообщает The Sun.

Эндрю, который ни разу не представлял интересы Антуанетт в суде, начал платить ей за секс ещё три года назад. Причём это была не единственная заключённая из женской тюрьмы, с которой мужчина спал. Адвокат использовал своё положение, чтобы проникнуть в место заключения и договориться о встрече с одной из девушек.

Все половые акты мужчина записывал на камеру мобильного телефона и выкладывал в Интернет, создав таким образом целую коллекцию роликов под названием "Девушки в тюрьме". На данный момент Эндрю выпустили на свободу под залог в $5,3 тыс. Детективы пытаются выяснить, были ли подобные случаи и в других тюрьмах.