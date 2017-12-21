В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч пользователей соцсетей

10 человек были публично казнены за торговлю наркотиками, грабежи и убийства на стадионе в Луфэне, Китай. Приговор преступникам был объявлен прямо на глазах тысяч зрителей.

Как сообщает издание Mirror, посмотреть на казнь пришли тысячи человек — местных жителей заранее пригласили туда с помощью соцсетей. Преступников по одному приводили на место и зачитывали приговор, а затем казнили. Семь из них были приговорены к высшей мере за торговлю наркотиками, ещё трое — за грабежи и убийства. Сообщается, что зрители позитивно отнеслись к происходящему, — на видео слышны одобрительные крики, которыми сопровождается появление преступников и стражей порядка.

Это уже третья публичная казнь, проведённая в Китае с июня этого года. По словам местных властей, их цель — воспитать в людях негативное отношение к преступности. Отметим, что в стране применяется два метода смертной казни: расстрел и инъекция. Смертельным инъекциям, как правило, подвергаются мошенники и взяточники, тогда как к расстрелу чаще приговаривают наркоторговцев и убийц.