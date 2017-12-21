Мать наркоманки уговорила судью не выпускать дочь из тюрьмы на Рождество

54-летняя Венди Проберт обратилась к судье с просьбой не отпускать её дочь домой на Рождество. Преступление Кимберли не является тяжким, у неё двое маленьких детей и окончательный приговор по её делу пока не оглашён, поэтому девушка могла бы провести праздник дома, если бы не просьба матери.
Венди напомнила судье о причине, которая толкнула дочь на кражи: таким образом девушка добывала деньги наркотики. Рождение детей не помогло девушке отказаться от пагубной привычки, и её мать надеется, что хотя бы тюрьма сможет её исправить.
Возможно, она думает: "Я сделаю всё возможное, чтобы встретить Рождество, увидеть моих детей и двигаться вперёд". Но куда вероятнее, что она расслабится и решит вновь вернуться к наркотикам
Венди Проберт
Судья Даниэль Пирс-Хиггинс согласился с аргументами матери и оставил девушку под стражей. Эти праздники она проведёт в тюрьме, а в январе состоится следующее судебное заседание по её делу, сообщает Mirror.
Я надеюсь, моя дочь получит помощь, в которой нуждается. Может быть, у неё хватит сил держаться от наркотиков подальше. Надеюсь, всё закончится хорошо
Венди Проберт
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