Мать наркоманки уговорила судью не выпускать дочь из тюрьмы на Рождество

Венди Проберт, мать 30-летней наркоманки Кимберли из Вустера, попросила судью не выпускать её дочь из тюрьмы. Ранее девушка была арестована за воровство вещей из магазина, а также несколько карманных краж.

54-летняя Венди Проберт обратилась к судье с просьбой не отпускать её дочь домой на Рождество. Преступление Кимберли не является тяжким, у неё двое маленьких детей и окончательный приговор по её делу пока не оглашён, поэтому девушка могла бы провести праздник дома, если бы не просьба матери.

Венди напомнила судье о причине, которая толкнула дочь на кражи: таким образом девушка добывала деньги наркотики. Рождение детей не помогло девушке отказаться от пагубной привычки, и её мать надеется, что хотя бы тюрьма сможет её исправить.

Возможно, она думает: "Я сделаю всё возможное, чтобы встретить Рождество, увидеть моих детей и двигаться вперёд". Но куда вероятнее, что она расслабится и решит вновь вернуться к наркотикам Венди Проберт

Судья Даниэль Пирс-Хиггинс согласился с аргументами матери и оставил девушку под стражей. Эти праздники она проведёт в тюрьме, а в январе состоится следующее судебное заседание по её делу, сообщает Mirror.