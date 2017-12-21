Студент умер на свидании от аллергии на орехи, попробовав карри в ресторане

В тот вечер 18-летний парень забыл свои лекарства, а в меню были указаны не все ингредиенты.

Студент умер на руках у своей подруги от аллергии на орехи после того, как официант заверил его, что карри из их меню не содержит арахиса. 18-летний Дилан Хилл упал без сознания в индийском ресторане Shaam в Барнсли и скончался от анафилактического шока, сообщает Daily Mail.

В ходе расследования выяснилось, что юноша не взял с собой лекарство EpiPen, которое спасало его в таких ситуациях, поэтому он несколько раз уточнил ингредиенты заказываемого блюда.

В тот вечер Дилан пошёл на свидание вместе со своей девушкой Деми Кеш. По её словам, юноша внимательно следил за тем, чтобы в блюдах не было арахиса. После нескольких ложек карри Дилан отметил, что блюдо чем-то отличается по вкусу от других, которые он пробовал.

В этот момент официант предложил поменять блюдо, так как в нём был миндаль. Прошло ещё 15–20 минут, пока нам несли замену. Он попробовал принесённую еду, но больше есть не стал, сказав, что не голоден. Он сказал, что чувствует себя не очень Деми Кеш

Дилан объяснил, что его самочувствие всегда ухудшалось, когда он пробовал еду, в которой не был уверен. Пара решила покинуть ресторан и вернуться домой. Перед этим Дилан вышел подышать на улицу, но вскоре вернулся в панике и попросил позвонить его маме, чтобы она привезла лекарство. Деми вызвала скорую, но было уже поздно. Юноша скончался через несколько часов.

Руководство ресторана утверждает, что Дилан не предупредил заранее о своей аллергии. Впрочем, остаётся неясным, почему аллерген не был упомянут в меню. Кроме того, в блюде был обнаружен кокосовый порошок с миндалём и арахисом.