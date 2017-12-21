95-летняя старушка насмерть задавила работника кладбища, случайно нажав на газ

Пенсионерка признала вину, и теперь, несмотря на возраст, ей может грозить тюремный срок.

95-летняя пенсионерка насмерть задавила пешехода, перепутав педаль тормоза с газом, и теперь ей грозит тюрьма. Гертруда Листер признала свою вину, и судья сразу запретил ей садиться за руль. Само вынесение приговора отложено до 4 января, сообщает Mirror.

Трагедия произошла рядом с домом старушки в Беркшире. Гертруда задавила 47-летнего работника кладбища Пола Миллса, когда он ухаживал за могилами. Это был его всего лишь шестой рабочий день.

Старушка вошла в зал суда, опираясь на костыль и едва передвигая ноги. Впрочем, это не разжалобило семью погибшего, которая требует для неё справедливого наказания. Впрочем, судья сжалился над подсудимой и на всё время, пока идут судебные разбирательства, отпустил её домой.