29-летней модели ампутировали ногу из-за тампона, вторая нога на грани

В 2012 году Лорен Вассер была восходящей звездой модельного бизнеса и перед ней были открыты все дороги. Но однажды на вечеринке у друзей она почувствовала себя очень плохо и подумала, что подхватила грипп, но через несколько дней лишилась ноги из-за синдрома токсического шока.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Мар 6, 2017 at 12:54 PST

Друзья отвезли Лорен домой, где девушка впала в забытьё. Она была не в состоянии позвать на помощь и даже ответить на телефонный звонок. Лорен пролежала без сознания одна больше суток, прежде чем её обнаружили вызванные матерью полицейские. Когда девушку доставили в больницу, врачи сообщили, что ей осталось жить около 10 минут — все органы начали постепенно отказывать.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Ноя 30, 2016 at 11:36 PST

Причиной страшного состояния девушки оказался обыкновенный тампон, спровоцировавший синдром токсического шока. Это заболевание чаще всего возникает у молодых женщин, которые пользуются тампонами во время менструации. Врачам пришлось погрузить Лорен в искусственную кому — это спасло ей жизнь, но не спасло ноги. Из-за начавшейся гангрены медики ампутировали девушке правую ногу, а также пальцы левой ноги.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Окт 3, 2017 at 7:06 PDT

После случившегося Лорен смогла вернуться на подиум, но на этом её страдания не закончились. Повреждения, вызванные синдромом токсического шока, оказались слишком серьёзными: девушка ежедневно страдает от сильнейших болей в левой ноге, где образовалась незаживающая язва. В скором будущем врачи планируют ампутировать модели вторую ногу, сообщает Daily Mail.

На моей левой ноге нет ни пятки, ни пальцев. Я постоянно страдаю от боли Лорен Вассер

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Июл 29, 2016 at 10:26 PDT

Лорен Вассе уже много лет добивается запрета опасных тампонов. Она требует, чтобы национальные институты здравоохранения тестировали женские гигиенические продукты на предмет их безопасности. Девушка надеется, что её история заставит законодателей серьёзней отнестись к сохранению женского здоровья.

Через несколько месяцев у меня неизбежно будет ампутация второй ноги. Я ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу сделать, — это добиться, чтобы то же самое не происходило с другими девушками Лорен Вассер