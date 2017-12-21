29-летней модели ампутировали ногу из-за тампона, вторая нога на грани

Друзья отвезли Лорен домой, где девушка впала в забытьё. Она была не в состоянии позвать на помощь и даже ответить на телефонный звонок. Лорен пролежала без сознания одна больше суток, прежде чем её обнаружили вызванные матерью полицейские. Когда девушку доставили в больницу, врачи сообщили, что ей осталось жить около 10 минут — все органы начали постепенно отказывать.
Причиной страшного состояния девушки оказался обыкновенный тампон, спровоцировавший синдром токсического шока. Это заболевание чаще всего возникает у молодых женщин, которые пользуются тампонами во время менструации. Врачам пришлось погрузить Лорен в искусственную кому — это спасло ей жизнь, но не спасло ноги. Из-за начавшейся гангрены медики ампутировали девушке правую ногу, а также пальцы левой ноги.
После случившегося Лорен смогла вернуться на подиум, но на этом её страдания не закончились. Повреждения, вызванные синдромом токсического шока, оказались слишком серьёзными: девушка ежедневно страдает от сильнейших болей в левой ноге, где образовалась незаживающая язва. В скором будущем врачи планируют ампутировать модели вторую ногу, сообщает Daily Mail.
На моей левой ноге нет ни пятки, ни пальцев. Я постоянно страдаю от боли
Лорен Вассер
Лорен Вассе уже много лет добивается запрета опасных тампонов. Она требует, чтобы национальные институты здравоохранения тестировали женские гигиенические продукты на предмет их безопасности. Девушка надеется, что её история заставит законодателей серьёзней отнестись к сохранению женского здоровья.
Через несколько месяцев у меня неизбежно будет ампутация второй ноги. Я ничего не могу с этим поделать. Всё, что я могу сделать, — это добиться, чтобы то же самое не происходило с другими девушками
Лорен Вассер
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