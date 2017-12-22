Девушка требует от сафари-парка 14 млн за то, что тигр сожрал её маму

Девушка вышла из машины из-за ссоры с мужем, и на неё напал хищник. Погибшая мать пыталась спасти дочь.

Дочь, на глазах у которой тигр съел заживо мать, подаёт в суд на руководство сафари-парка в Пекине. Девушка, которая названа в СМИ как Чжао, требует компенсацию в размере около $235 тыс. (13,7 млн в рублях), сообщает Mirror.

Трагедия произошла в марте 2016 года в парке дикой природы Бадалин, который находится недалеко от Пекина. Хищники набросились на двух женщин, которые нарушили требования безопасности: покинули автомобиль и решили пройтись по территории. Мать пыталась спасти дочь, которую тигр утащил от машины, но в итоге погибла сама. К счастью, Чжао успели спасти, но в результате серьёзных ранений она осталась инвалидом.

По одной из версий, Чжао вышла из машины из-за ссоры с мужем. Она обходит автомобиль и подходит к двери водителя, который уже её приоткрыл. В этот момент за её спиной появляется тигр и хватает девушку, утаскивая из кадра. Супруг выскакивает из машины. Затем из автомобиля выбегает мама Чжао.

Сейчас Чжао требует от руководства парка взять на себя хотя бы частичную ответственность за смерть матери. Впрочем, согласно предыдущему расследованию, в сафари-парке были соблюдены все меры безопасности.