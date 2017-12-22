Опубликованы кадры горящей сауны, где люди прыгают из окон (29 погибших)

В Сети появились фотографии и видео с места пожара в сауне фитнес-центра Чечхона, Южная Корея. На кадрах видно, как люди пытаются спастись из горящего здания, выпрыгивая из окон и выбираясь на крышу. Всего в пожаре погибло 29 человек, ещё 26 получили различные травмы, сообщает Daily Mail.

Пожар, случившийся в фитнес-центре Чечхона 21 декабря, начался с подвала и охватил всё восьмиэтажное здание. Спасаясь от огня, люди вылезали из окон и прыгали с крыши на растянутые пожарными тенты.

Всего в тушении огня было задействовано двадцать пожарных машин. Сообщается, что причиной пожара стал автомобиль, загоревшийся на внутренней парковке. Основная часть жертв пришлась на посетителей сауны, находящейся на втором этаже фитнес-центра, там погибло двадцать человек.

В настоящий момент пожар потушен, пострадавшим оказывается медицинская помощь.