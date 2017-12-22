Опубликованы кадры горящей сауны, где люди прыгают из окон (29 погибших)

Пожар, случившийся в фитнес-центре Чечхона 21 декабря, начался с подвала и охватил всё восьмиэтажное здание. Спасаясь от огня, люди вылезали из окон и прыгали с крыши на растянутые пожарными тенты.
Всего в тушении огня было задействовано двадцать пожарных машин. Сообщается, что причиной пожара стал автомобиль, загоревшийся на внутренней парковке. Основная часть жертв пришлась на посетителей сауны, находящейся на втором этаже фитнес-центра, там погибло двадцать человек.
В настоящий момент пожар потушен, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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