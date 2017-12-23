2-месячному ребёнку грозит ампутация пальца из-за маминого волоса

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2-месячному ребёнку грозит ампутация пальца из-за маминого волоса

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Фото © Соцсети

Длинный волос находился на пальце малыша более 10 часов и остановил в нём ток крови.

Палец двухмесячного малыша почернел после того, как вокруг него обмотался длинный волос мамы. Отец ребёнка заметил травмированный палец, только когда снял маленькие носочки. Мужчина тут же отвёз сына в больницу в китайской провинции Хэнань, сообщает The Sun.

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Врачи объяснили, что у малыша был некроз — отмирание тканей из-за нарушения кровоснабжения. Они также предупредили, что палец на левой ноге малыша, возможно, придётся ампутировать. Причём причиной столь разрушительных последствий стал длинный волос, который, по всей видимости, принадлежал маме малыша. Волос, который находился на пальце ребёнка более 10 часов, остановил приток крови.

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Сейчас малыш находится под постоянным наблюдением врачей. В случае если кровообращение нормализуется, палец будет спасён. Супруг рассказал, что его жены не было дома, поскольку она уехала ухаживать за собственным отцом, который восстанавливается после сердечного приступа.

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