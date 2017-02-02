На первом свидании девушка пыталась убить молодого человека и съесть его сердце

У девушки из Вашингтона, которая пошла на свидание с мужчиной с сайта знакомств, первое впечатление о нём явно было не самым приятным. При встрече она сразу же спросила у своего спутника, приходилось ли ему когда-нибудь убивать, после чего накинулась на него с ножом.

The 24-year-old told cops that she planned to eat her date's heart https://t.co/Hvk7fq75Kq — New York Post (@nypost) 1 февраля 2017 г. "А вот я — серийный убийца", — сказала она мужчине в номере мотеля Rodeo Inn, расположенного в Линвуде, штат Вашингтон. После нападения 24-летней девушке удалось скрыться, а 29-летнего парня доставили в больницу с ножевыми ранениями. Женщину удалось задержать, а позже она призналась, что планировала вырезать и съесть сердце своего спутника.