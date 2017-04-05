Селфизависимую сотрудницу полиции арестовали за торговлю тяжёлыми наркотиками

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Селфизависимую сотрудницу полиции арестовали за торговлю тяжёлыми наркотиками

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Фото: © twitter.com/thus_spake

Офицер полиции, отличающаяся большим пристрастием к селфи, была арестована за подозрение в торговле наркотиками класса А после того, как детективы обыскали дома девушки и её подельника и проверили их мобильные телефоны.
 
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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