Водитель фуры взлетел на воздух, открыв люк под давлением (видео)

Жуткая сцена попала на камеры слежения в Китае. Водитель 16-метровой фуры забрался на крышу одной из цистерн и попытался открыть люк, когда внезапно содержимое бака взрывается и мужчину вместе со столбом чёрного дыма подбрасывает на несколько метров в воздух.

О дальнейшей судьбе водителя и его травмах ничего не известно. В течение нескольких дней это видео распространилось по всей Сети, а пользователи пытаются выяснить причину взрыва. По одной из версий, цистерна, которая, предположительно, наполнена цементом или шлаком, находилась под давлением, а мужчина начал открывать люк, не сбросил давление, что привело к небольшому взрыву.