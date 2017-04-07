Самые большие ошибки американских военных в Сирии: 5 примеров

Сегодня ночью с кораблей ВМС США было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. В свою очередь в САР сообщили, что эта база пользовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками. Президент России Владимир Путин назвал американский удар по Сирии попыткой отвлечь мир от жертв в Ираке. Впрочем, это не первый раз, когда коалиция во главе в США "промахиваются" мимо террористов.