Как нужно вести себя во время теракта в толпе: 8 советов

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Как нужно вести себя во время теракта в толпе: 8 советов

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Фото: ©  TT News Agency/Jessica Gow/via REUTERS

В Стокгольме произошёл очередной наезд грузовика на толпу людей. По предварительным данным, жертвами теракта стали три человека. Лайф публикует советы специалистов о том, как вести себя в случае теракта в толпе.
 
Автор:
ТК
Татьяна Кондратьева
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