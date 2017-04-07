Как нужно вести себя во время теракта в толпе: 8 советов

В Стокгольме произошёл очередной наезд грузовика на толпу людей. По предварительным данным, жертвами теракта стали три человека. Лайф публикует советы специалистов о том, как вести себя в случае теракта в толпе.
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