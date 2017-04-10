Коп бросил через плечо 22-летнюю студентку за якобы нападение на него (видео)

В Сети появились шокирующие кадры задержания 22-летней студентки Микаэлы Сурат, которую арестовали возле бара на пляже Бонди-Бич в Форт-Коллинсе, Колорадо. Как сообщили в полиции, девушка препятствовала работе стражей порядка и ударила офицера, после чего мужчина опрокинул её на асфальт. Хрупкая студентка рухнула вниз, и тогда стоящие рядом люди попытались помочь ей, но копы схватили и их. В результате Микаэла была отправлена в тюрьму графства Лаример, но позже была выпущена под залог в 1,7 тыс. долларов.

Пользователи Сети тут же ополчились на копа, который, по их мнению, превысил свои полномочия. Один из блогеров написал: "Девочка весит не больше 50 килограммов! А он с такой силой её кидает!"