"Я сложилась вдвое и орала от боли". Женщина-пожарный о том, как стала инвалидом

Сотрудник пожарной службы, мать двоих детей Виктория Гриффитс осталась парализованной от пояса до кончиков ног после того, как она сломала спину пополам, занимаясь тяжёлой атлетикой в спортзале.
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