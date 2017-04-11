"Я сложилась вдвое и орала от боли". Женщина-пожарный о том, как стала инвалидом

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"Я сложилась вдвое и орала от боли". Женщина-пожарный о том, как стала инвалидом

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Фото: © twitter.com/eHealthyDaily

Сотрудник пожарной службы, мать двоих детей Виктория Гриффитс осталась парализованной от пояса до кончиков ног после того, как она сломала спину пополам, занимаясь тяжёлой атлетикой в спортзале.
 
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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