Курильщик бросил горящую сигарету в дыру в асфальте и взлетел на воздух (видео)

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Курильщик бросил горящую сигарету в дыру в асфальте и взлетел на воздух (видео)

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В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения на одном из зданий в Иране. Мужчина докуривает сигарету и бросает ещё не потухший окурок в небольшую дырку в асфальте. Внезапно происходит взрыв, который сбивает мужчину с ног и оставляет его без обуви.

По одной из версий пользователей Сети, окурок попал в городские коммуникации, что привело к взрыву газа. Другие предполагают, что видео снято в одной из горячих точек, поэтому удивляться произошедшему не стоит. Свет на эту тайну проливает твит пользователя под ником Xerxesss: прикреплённое к публикации видео показывает, что происходило на том же месте несколькими минутами ранее.

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