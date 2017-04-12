Курильщик бросил горящую сигарету в дыру в асфальте и взлетел на воздух (видео)

По одной из версий пользователей Сети, окурок попал в городские коммуникации, что привело к взрыву газа. Другие предполагают, что видео снято в одной из горячих точек, поэтому удивляться произошедшему не стоит. Свет на эту тайну проливает твит пользователя под ником Xerxesss: прикреплённое к публикации видео показывает, что происходило на том же месте несколькими минутами ранее.
در چاه های فاضلاب هیچ گونه موادی برای دیرتر پر شدن آنها نریزید،ته سیگار یا جرقه کافیست تا خا... pic.twitter.com/Jey6JFTZ61— سر الکساندر (@Xerxesss) 10 апреля 2017 г.
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