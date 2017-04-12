Курильщик бросил горящую сигарету в дыру в асфальте и взлетел на воздух (видео)

В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения на одном из зданий в Иране. Мужчина докуривает сигарету и бросает ещё не потухший окурок в небольшую дырку в асфальте. Внезапно происходит взрыв, который сбивает мужчину с ног и оставляет его без обуви.

По одной из версий пользователей Сети, окурок попал в городские коммуникации, что привело к взрыву газа. Другие предполагают, что видео снято в одной из горячих точек, поэтому удивляться произошедшему не стоит. Свет на эту тайну проливает твит пользователя под ником Xerxesss: прикреплённое к публикации видео показывает, что происходило на том же месте несколькими минутами ранее. در چاه های فاضلاب هیچ گونه موادی برای دیرتر پر شدن آنها نریزید،ته سیگار یا جرقه کافیست تا خا... pic.twitter.com/Jey6JFTZ61 — سر الکساندر (@Xerxesss) 10 апреля 2017 г.