Леопард напал на дикобраза, но получил иголками по морде (видео)

Когда молодой леопард попытался напасть на пару дикобразов, он получил урок на всю жизнь. Видео, снятое очевидцами неудавшегося покушения, показывает, как хищник остался голодным и был вынужден выдёргивать гигантские иглы из своего тела.

Видеоролик был снят в африканском национальном парке Крюгера. В кадр попал леопард, который решил напасть на двух дикобразов. Он накидывается на одного из них и натыкается на кучу острых игл. После неудачной попытки хищник садится на землю и начинает выдёргивать иглы из своей потрёпанной шкуры.

Очевидцы говорят, что сначала леопард просто прогуливался, но, когда он увидел потенциальную добычу, он мгновенно "перешёл в режим охотника" и попытался напасть на дикобразов. Побеждённому хищнику пришлось потратить несколько минут на то, чтобы выдернуть иголки из своего тела.