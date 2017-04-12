Леопард напал на дикобраза, но получил иголками по морде (видео)

Видеоролик был снят в африканском национальном парке Крюгера. В кадр попал леопард, который решил напасть на двух дикобразов. Он накидывается на одного из них и натыкается на кучу острых игл. После неудачной попытки хищник садится на землю и начинает выдёргивать иглы из своей потрёпанной шкуры.
Очевидцы говорят, что сначала леопард просто прогуливался, но, когда он увидел потенциальную добычу, он мгновенно "перешёл в режим охотника" и попытался напасть на дикобразов. Побеждённому хищнику пришлось потратить несколько минут на то, чтобы выдернуть иголки из своего тела.
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